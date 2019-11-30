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1 декабря • обновлено в 06:18
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Первого декабря вернутся морозы: прогноз погоды в Украине от ObozTV

11.3т
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В первый день зимы по всей территории Украины ощутимо похолодает.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -1.

В северных регионах преимущественно солнечная и сухая погода. Дневной максимум 0, ночной минимум -2 градуса.

На востоке облачно. В Луганске прогнозируют кратковременный ливень, а в Днепре выпадет снег. Максимум дневной температуры +7, ночью на термометрах +3 градуса.

Первого декабря вернутся морозы: прогноз погоды в Украине от ObozTV

На юге и в Крыму будет погожий день, без осадков. Температура воздуха днем +7, ночью +2 градуса.

В центральных областях ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью термометры покажут -1.

В Киеве – чистое безоблачное небо и отсутствие осадков. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.

Как писал OBOZREVATEL, в первую неделю декабря погода в Украине будет неустойчивой – синоптики ожидают волны как тепла, так и холода.

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