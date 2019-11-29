Осень распрощается с Украиной: прогноз погоды на 30 ноября от ObozTV

Последний день осени принесет Украине осадки: в западных и северных областях неожиданно выпадет снег, а на востоке пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 30 ноября.

На западе небо затянут темные тучи, снежить будет практически во всех областях. Днем на термометрах +5, ночью +2 градуса.

На севере также облачно, в Житомире ожидается небольшой снегопад. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.

На востоке облачно с прояснениями, в отдельных регионах – кратковременные ливни. Днем стрелка термометра поднимется до +11, ночью опустится до +7 градусов.

На юге и в Крыму преимущественно солнечная и сухая погода. Температура воздуха на протяжении дня +12 градусов, ночью +7.

В центральной Украине будет пасмурно, местами дожди. Температура воздуха днем +9, ночью +3 градуса.

Киеву в субботу обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.

В воскресенье в Украине начнется календарная зима. Народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV уже рассказал, каким будет начало декабря и дал прогноз погоды на Новый год.

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