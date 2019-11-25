Главная Новости
25 ноября • обновлено в 16:20
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Холод в Украине еще задержится: прогноз погоды на 26 ноября от ObozTV

263
Читать материал на украинском

Во вторник почти по всей Украине сухо, температурный режим существенно не изменится.

ObozTV представляет прогноз погоды на 26 ноября.

На западе переменная облачность. Небольшой дождь обещают только в Ужгороде. Днем на термометрах +8, ночью 0 градусов.

Север – сухо и преимущественно облачно. Дневной максимум +1, ночной минимум -4 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем стрелка термометра поднимется до +3 градусов, ночью опустится до -3.

Холод в Украине еще задержится: прогноз погоды на 26 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +10, ночью 0 градусов.

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -2.

В Киеве облачно с прояснениями. Дневной максимум 0, ночной минимум -2 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, в эти выходные Украину уже начало засыпать снегом – первыми фото заснеженных авто и деревьев поделились в соцсетях жители Львовской области. Однако уже с середины недели ожидается небольшое потепление.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Погода ObozTV Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости