Холод в Украине еще задержится: прогноз погоды на 26 ноября от ObozTV
Во вторник почти по всей Украине сухо, температурный режим существенно не изменится.
ObozTV представляет прогноз погоды на 26 ноября.
На западе переменная облачность. Небольшой дождь обещают только в Ужгороде. Днем на термометрах +8, ночью 0 градусов.
Север – сухо и преимущественно облачно. Дневной максимум +1, ночной минимум -4 градуса.
На востоке облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем стрелка термометра поднимется до +3 градусов, ночью опустится до -3.
На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +10, ночью 0 градусов.
В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -2.
В Киеве облачно с прояснениями. Дневной максимум 0, ночной минимум -2 градуса.
Как писал OBOZREVATEL, в эти выходные Украину уже начало засыпать снегом – первыми фото заснеженных авто и деревьев поделились в соцсетях жители Львовской области. Однако уже с середины недели ожидается небольшое потепление.
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