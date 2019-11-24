Где в Украине выпадет снег: прогноз погоды на 25 ноября от ObozTV

В начале новой недели погода в Украине существенно не изменится. Местами вероятны небольшие снегопады, но в основном без осадков.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 25 ноября.

На западе облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем +10, ночью -1 градус.

На севере погода будет пасмурной, в Житомире обещают легкий снегопад. Дневной максимум 0, ночной минимум -5 градусов.

На востоке преимущественно солнечная и сухая погода. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -5.

Юг и Крым – без осадков, небо затянет облаками. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +1.

В центральных областях облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -5 градусов.

В Киеве понедельник будет пасмурным, без снега. Дневной максимум 0 градусов, ночной минимум -3.

OBOZREVATEL напоминает, что потепление в Украине ожидается уже с 26-27 ноября. По прогнозам синоптиков, с середины недели установятся плюсовые дневные температуры – от +2 до +7 градусов, а морозить будет только ночью.

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