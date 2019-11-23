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23 ноября • обновлено в 16:05
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Холодно и без снега: прогноз погоды в Украине на 24 ноября от ObozTV

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В воскресенье в Украине практически повсеместно установится пасмурная и сухая погода. Колебания температур – от +12 до -5 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 24 ноября.

На западе в основном пасмурно и сухо. Дневной максимум +12 градусов, ночью на термометрах ноль.

В северных регионах небо затянет облаками. Температура воздуха днем +1, ночью -5 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -5.

Холодно и без снега: прогноз погоды в Украине на 24 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму также облачно и сухо. Днем термометры покажут +8, ночью 0 градусов.

В центральных регионах день обещает быть пасмурным. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -5.

В Киеве небо затянет облаками, без осадков. Температура воздуха днем 0, ночью -3 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области на этой неделе разыгралась штормовая погода – в курортном городе Кирилловка затопило около 40 баз отдыха.

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