Пасмурно и холодно: прогноз погоды в Украине на 20 ноября от ObozTV
В среду в Украине еще сильнее похолодает, небо закроют темные осенние тучи. Но дожди ожидаются только на западе.
ObozTV представляет прогноз погоды на 20 ноября.
В западных областях облачно, в отдельных регионах пройдут небольшие ливни. Температура воздуха днем +14, ночью +6 градусов.
Север – пасмурно, но сухо. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +1.
На востоке преимущественно облачная погода, без осадков. Максимум дневной температуры +7 градусов, ночью на термометрах ноль.
На юге и в Крыму небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем +13, ночью +6 градусов.
В центральной Украине облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +10, ночью термометры покажут +2 градуса.
В Киеве среда будет пасмурной, также без осадков. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +6.
OBOZREVATEL напоминает, что с похолоданием традиционно начинается сезон простуд. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал 10 советов, которые помогут избежать ОРВИ в этот период года.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.