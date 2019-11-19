Главная Новости
19 ноября • обновлено в 16:23
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Пасмурно и холодно: прогноз погоды в Украине на 20 ноября от ObozTV

448
Читать материал на украинском

В среду в Украине еще сильнее похолодает, небо закроют темные осенние тучи. Но дожди ожидаются только на западе.

ObozTV представляет прогноз погоды на 20 ноября.

В западных областях облачно, в отдельных регионах пройдут небольшие ливни. Температура воздуха днем +14, ночью +6 градусов.

Север – пасмурно, но сухо. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +1.

На востоке преимущественно облачная погода, без осадков. Максимум дневной температуры +7 градусов, ночью на термометрах ноль.

Пасмурно и холодно: прогноз погоды в Украине на 20 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем +13, ночью +6 градусов.

В центральной Украине облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +10, ночью термометры покажут +2 градуса.

В Киеве среда будет пасмурной, также без осадков. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +6.

OBOZREVATEL напоминает, что с похолоданием традиционно начинается сезон простуд. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал 10 советов, которые помогут избежать ОРВИ в этот период года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода ObozTV Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости