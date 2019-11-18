Главная Новости
18 ноября • обновлено в 17:16
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Похолодание в Украине усилится: прогноз погоды на 19 ноября от ObozTV

667
Читать материал на украинском

Похолодание в Украине продолжается. На этой неделе синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры и ночные морозы.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 19 ноября.

Западным регионам обещают переменную облачность, без осадков. Днем на термометрах +15 градусов, ночью +6.

На севере небо затянет облаками, осадков не ожидается. Дневной максимум +11 градусов, ночной минимум +1.

Похолодание в Украине усилится: прогноз погоды на 19 ноября от ObozTV

На востоке сухо и облачно, местами с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10, ночью столбик термометра опустится до +1 градуса.

Юг и Крым – облачно, осадков тоже не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +17 градусов, ночью +7.

В центральных областях облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем +11, ночью +2 градуса.

В Киеве 19 ноября ожидается облачная и сухая погода. Дневной максимум +9 градусов, ночной минимум +5.

Как писал OBOZREVATEL, посреди недели температура ночью будет опускаться местами до -8 градусов. По прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего будет на востоке Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Погода ObozTV Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости