Похолодание в Украине усилится: прогноз погоды на 19 ноября от ObozTV

Похолодание в Украине продолжается. На этой неделе синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры и ночные морозы.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 19 ноября.

Западным регионам обещают переменную облачность, без осадков. Днем на термометрах +15 градусов, ночью +6.

На севере небо затянет облаками, осадков не ожидается. Дневной максимум +11 градусов, ночной минимум +1.

На востоке сухо и облачно, местами с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10, ночью столбик термометра опустится до +1 градуса.

Юг и Крым – облачно, осадков тоже не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +17 градусов, ночью +7.

В центральных областях облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем +11, ночью +2 градуса.

В Киеве 19 ноября ожидается облачная и сухая погода. Дневной максимум +9 градусов, ночной минимум +5.

Как писал OBOZREVATEL, посреди недели температура ночью будет опускаться местами до -8 градусов. По прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего будет на востоке Украины.

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