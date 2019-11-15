Выходные порадуют: прогноз погоды в Украине на 16 ноября от ObozTV
Погода в Украине на выходных обещает быть теплой и комфортной.
ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 16 ноября.
На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +17, ночью +7.
На севере переменная облачность, погода будет сухой. Дневной максимум +13, ночной минимум +3.
В восточных областях обещают хороший солнечный день, без капли осадков. Днем воздух прогреется до +10, ночью столбик термометра опустится до +2.
На юге и в Крыму ясно и сухо. Температура воздуха в течение дня +15, ночью +7.
В центральных областях переменная облачность. Температура днем +14, ночью +3.
В Киеве чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Дневной максимум +11, ночной минимум +7.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 ноября на большей части территории Украины ночные температуры будут опускаться ниже 0 градусов.
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