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14 ноября • обновлено в 17:16
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Тепло задержится: прогноз погоды в Украине на 15 ноября от ObozTV

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По всей территории Украины продолжается теплая комфортная осень.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 15 ноября.

На западе будет преобладать ясная солнечная погода, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +16, ночью на термометрах +8.

В северных регионах облачно и сухо. Температура днем ​​+12, ночью +3.

На востоке обещают переменную облачность. Максимум дневной температуры +12, ночью на термометрах +3.

Тепло задержится: прогноз погоды в Украине на 15 ноября от ObozTV

На юге и в Крыму облачно, погода будет сухой. Днем термометры покажут +18, ночью +9.

В центральных регионах небо затянет облаками. Дневной максимум +12, ночной минимум +4.

В Киеве обещают облачную погоду без осадков. Температура днем ​​+11, ночью +7.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

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