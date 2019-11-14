Тепло задержится: прогноз погоды в Украине на 15 ноября от ObozTV
По всей территории Украины продолжается теплая комфортная осень.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 15 ноября.
На западе будет преобладать ясная солнечная погода, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +16, ночью на термометрах +8.
В северных регионах облачно и сухо. Температура днем +12, ночью +3.
На востоке обещают переменную облачность. Максимум дневной температуры +12, ночью на термометрах +3.
На юге и в Крыму облачно, погода будет сухой. Днем термометры покажут +18, ночью +9.
В центральных регионах небо затянет облаками. Дневной максимум +12, ночной минимум +4.
В Киеве обещают облачную погоду без осадков. Температура днем +11, ночью +7.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.