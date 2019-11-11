Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на 12 ноября от ObozTV

В Украине 12 ноября синоптики обещают незначительное снижение температуры в отдельных областях, но в целом ситуация с погодой не изменится.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 12 ноября.

На западе ясно, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +15, ночью 0.

На севере солнце будет чередоваться с тучами. Дневной максимум +10, ночной минимум +3.

В восточных областях небо затянет тучами, но погода будет сухой. Днем воздух прогреется до +14, ночью столбик термометра опустится до +7.

На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня +18, ночью +8.

В центральных областях облачно с прояснениями, погода будет сухой. Температура днем ​​+11 градусов, ночью +4.

В Киеве солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +9, ночной минимум +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам дали рекомендации, как сэкономить на отоплении с наступлением холодов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!