Прекрасное начало недели: прогноз погоды в Украине на 11 ноября от ObozTV

В начале новой недели синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Аномально теплая осень продолжается.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 11 ноября.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +15 градусов, ночью на термометрах +6.

Север – облачно с прояснениями и сухо. Температура воздуха днем +14, ночью +6 градусов.

Восточным областям обещают переменную облачность. Максимум дневной температуры +15 градусов, ночью на термометрах +5.

На юге и в Крыму облачно и сухо. Днем термометры покажут +21 градус, ночью +11.

В центральных регионах небо затянет облаками. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +6.

Киеву обещают погожий день, без осадков. Температура воздуха днем +15, ночью +11 градусов.

Напомним, что несмотря на хорошую погоду в Украине уже стартовал отопительный сезон. OBOZREVATEL подсчитал, насколько выгодно отопление домашнего хозяйства тепловым насосом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!