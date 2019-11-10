Прекрасное начало недели: прогноз погоды в Украине на 11 ноября от ObozTV

Прекрасное начало недели: прогноз погоды в Украине на 11 ноября от ObozTV732 Читать материал на украинском
В начале новой недели синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Аномально теплая осень продолжается.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 11 ноября.
На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +15 градусов, ночью на термометрах +6.
Север – облачно с прояснениями и сухо. Температура воздуха днем +14, ночью +6 градусов.
Восточным областям обещают переменную облачность. Максимум дневной температуры +15 градусов, ночью на термометрах +5.
На юге и в Крыму облачно и сухо. Днем термометры покажут +21 градус, ночью +11.
В центральных регионах небо затянет облаками. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +6.
Киеву обещают погожий день, без осадков. Температура воздуха днем +15, ночью +11 градусов.
Напомним, что несмотря на хорошую погоду в Украине уже стартовал отопительный сезон. OBOZREVATEL подсчитал, насколько выгодно отопление домашнего хозяйства тепловым насосом.
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