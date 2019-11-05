До +21 ºC, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на 6 ноября от ObozTV

Погода в Украине обещает быть теплой и преимущественно сухой, дожди пройдут лишь в западных и северных регионах.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 6 ноября.

На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью +8.

На севере тоже облачно, местами пройдут кратковременные ливни. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +7.

На востоке облачно с прояснениями. Осадки ожидаются только в Донецке. Максимум дневной температуры +17, ночью на термометрах

+10 градусов.

Юг и Крым – переменная облачность, без капли осадков. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10.

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками. Днем воздух прогреется до +18, ночью термометры покажут +7 градусов.

В Киеве переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +9.

OBOZREVATEL напоминает, что в ноябре этого года украинцев ожидают две магнитных бури средней силы и один серьезный метеоудар.

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