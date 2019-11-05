До +21 ºC, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на 6 ноября от ObozTV

До +21 ºC, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на 6 ноября от ObozTV113 Читать материал на украинском
Погода в Украине обещает быть теплой и преимущественно сухой, дожди пройдут лишь в западных и северных регионах.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 6 ноября.
На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью +8.
На севере тоже облачно, местами пройдут кратковременные ливни. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +7.
На востоке облачно с прояснениями. Осадки ожидаются только в Донецке. Максимум дневной температуры +17, ночью на термометрах
+10 градусов.
Юг и Крым – переменная облачность, без капли осадков. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10.
В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками. Днем воздух прогреется до +18, ночью термометры покажут +7 градусов.
В Киеве переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +9.
OBOZREVATEL напоминает, что в ноябре этого года украинцев ожидают две магнитных бури средней силы и один серьезный метеоудар.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.