Тепло как весной: прогноз погоды в Украине на 5 ноября от ObozTV

Ноябрьское потепление в Украине продолжается. Погода как весной – во вторник днем ожидается от +15 до +21 градуса, в отдельных регионах дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 5 ноября.

На западе небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Дневной максимум +18, ночью на термометрах +8 градусов.

В северных регионах облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью +12.

На востоке небо затянет облаками, которые принесут с собой локальные дожди. Максимум дневной температуры +15, ночью на термометрах +5 градусов.

Юг и Крым – ясно и сухо. Днем термометры покажут +21 градус, ночью +14.

В центральных областях солнечно, только в Полтаве прогнозируют небольшой ливень. Дневной максимум +18, ночной минимум +13 градусов.

Киеву синоптики обещают погожий день, без осадков. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью +13 и умеренный дождь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие температуры ожидаются в первую неделю ноября и когда начнется очередное похолодание.

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