Потеплеет до +20 ºC: прогноз погоды в Украине на 4 ноября от ObozTV

Новая неделя в Украине начнется еще большим потеплением – местами до +20 градусов. На западе пройдут дожди, на остальной территории осадков не ожидается.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 4 ноября.

В западных областях облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Днем на термометрах +17 градусов, ночью +11.

На севере преимущественно пасмурная погода. В Житомире – небольшой ливень. Дневной максимум +15, ночной минимум +5 градусов.

На востоке облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью столбик термометра опустится до +1.

Югу и Крыму прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха в течение дня +20 градусов, ночью +9.

В центральных регионах облачно, но без осадков. Температура воздуха днем +17, ночью +7 градусов.

В Киеве понедельник выдастся пасмурным. Дневной максимум +16 градусов, ночной минимум +12.

OBOZREVATEL напоминает, что 4 ноября в 12:24 по киевскому времени начинается вторая фаза лунного цикла – Первая четверть Луны, когда освещена ровно половина ее видимой части. Подробнее с лунным календарем на ноябрь можно ознакомиться в этой статье.

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