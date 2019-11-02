В Украину возвращается потепление: прогноз погоды на 3 ноября от ObozTV

В Украину возвращается потепление: прогноз погоды на 3 ноября от ObozTV1.1т Читать материал на украинском
Тепло снова возвращается в Украину. В воскресенье ощутимое повышение температуры обещают в западных, южных и центральных регионах – вплоть до +18 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на 3 ноября.
На западе небо затянет облаками, в Ужгороде прогнозируют небольшой ливень. Днем на термометрах +18 градусов, ночью +7.
На севере дождь. Дневной максимум +11 градусов, ночной минимум +2.
На востоке также облачно, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0.
В южных областях и Крыму – сухой и пасмурный день. Температура воздуха на протяжении дня +13 градусов, ночью +1.
В центральной Украине пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +13, ночью +3 градуса.
В Киеве воскресенье тоже будет дождливым. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +7.
Ранее OBOZREVATEL писал, что метеорологи ждут в ноябре возвращения "аномального" для этого времени года тепла.
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