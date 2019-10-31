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31 октября • обновлено в 16:56
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Что принесет первый день ноября: прогноз погоды в Украине от ObozTV

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Последний месяц осени в Украине начнется с холодов, местами синоптики прогнозируют небольшие снегопады.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 1 ноября.

На западе облачно и сухо. Днем на термометрах +8 градусов, ночью -2.

На севере преимущественно пасмурная погода. В Сумах ожидается незначительный снегопад. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум -1.

Что принесет первый день ноября: прогноз погоды в Украине от ObozTV

На востоке переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +7, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха на протяжении дня составит +9 градусов, ночью 0.

В центральных регионах солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +8, ночью -1 градус.

В Киеве 1 ноября ясно и сухо. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3-4 ноября в Украине снова ожидается небольшое потепление, а после 12-13 числа – резкое похолодание. Подробный прогноз на ноябрь представил народный синоптик Леонид Горбань.

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