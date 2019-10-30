"Страшная" погода на Хэллоуин: прогноз на 31 октября от ObozTV

В последний день октября в Украине похолодает еще сильнее. Ночью, на "праздник нечистой силы" Хэллоуин, ожидаются минусовые температуры, а местами – снегопады.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 31 октября.

На западе солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +8 градусов, ночью на термометрах -4.

В северных регионах облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем + 4 градуса, ночью -1.

На востоке небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Максимум дневной температуры +7, ночью на термометрах +1 градус.

На юге и в Крыму преимущественно солнечная и сухая погода. Днем термометры покажут +9 градусов, ночью +2.

В центральных областях облачно, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +5, ночной минимум -3 градуса.

В Киеве 31 октября будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью +1 и легкий снегопад.

OBOZREVATEL напоминает о традиции и происхождении одного из "самых страшных праздников", а также предлагает ознакомиться с поздравлениями на Хэллоуин и идеями оригинального праздничного маникюра.

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