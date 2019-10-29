Местами первый снег: прогноз погоды в Украине на 30 октября от ObozTV

Конец октября в Украине ознаменуется ощутимым осенним похолоданием, а местами и первым снегом.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 30 октября.

На западе – чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Днем на термометрах +9 градусов, ночью 0.

На севере преимущественно ясно. А вот в Сумах по прогнозу небольшой снегопад. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум 0.

На востоке переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +9, ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.

Югу и Крыму обещают пасмурный день. В Симферополе прогнозируют ливень. Температура воздуха в течение дня +12 градусов, ночью +9.

В центральных областях ясно и сухо. Температура воздуха днем +7, ночью +4 градуса.

В Киеве день будет солнечным и сухим. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +2.

Как писал OBOZREVATEL, медики советуют с наступлением холодов позаботиться об укреплении иммунитета и гигиене.

В Украине уже в трех областях зафиксированы случаи дифтерии – опасного инфекционного заболевания, первые симптомы которого могут быть похожими на обычную ангину.

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