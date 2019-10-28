Холодные дожди накроют пол-Украины: прогноз погоды на 29 октября от ObozTV

Холодные дожди накроют пол-Украины: прогноз погоды на 29 октября от ObozTV1.9т Читать материал на украинском
В Украину идут дожди и похолодание. Во вторник погода заметно ухудшится практически во всех областях.
ObozTV представляет прогноз погоды на 29 октября.
На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +11, ночью +4 градуса.
На севере также облачно. Дождь по прогнозу только в Житомире. Дневной максимум +11 градусов, ночной минимум +5.
В восточных регионах облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +18 градусов, ночью на термометрах +10.
На юге и в Крыму установится преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +20, ночью +10 градусов.
В центральных областях облачно. В Виннице ожидается небольшой ливень. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью термометры покажут +9.
Киеву синоптики обещают пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +12, ночной минимум +8 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, 28 октября украинским водителям посоветовали без промедления "переобувать" свои машины и менять летнюю резину на зимнюю. Из-за туманов и осадков на дорогах уже может появляться гололедица.
По долгосрочному прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 12 по 22 ноября будут слабые устойчивые морозы, а настоящая зима начнется с 12 декабря.
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