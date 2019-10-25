Последние теплые дни: прогноз погоды в Украине на 26 октября от ObozTV

В Украине 26 октября ожидается теплая и солнечная погода, столбики термометров местами дойдут до +20.

ObozTV представляет прогноз погоды на 26 октября.

На западе чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Днем на термометрах +20, ночью +9.

На севере также ясно и сухо. Дневной максимум +17, ночной минимум +8.

На востоке солнечная сухая погода. Днем воздух прогреется до +19, ночью столбик термометра опустится до +9.

Юг и Крым ожидает погожий день. Температура воздуха в течение дня +21, ночью +10.

В центральных областях прогнозируют также безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура днем ​​+19, ночью +9.

В Киеве день будет солнечным и сухим. Дневной максимум +18, ночной минимум +12.

Как писал OBOZREVATEL, существенное похолодание в Украине ожидается с понедельника, 28 октября. Уже появился подробный прогноз на ноябрь 2019 года и стало известно, когда выпадет снег.

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