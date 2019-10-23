Тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на 24 октября от ObozTV

В Украине по-прежнему тепло и солнечно. Кое-где набегут облака, но осадков не ожидается.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 24 октября.

На западе ясно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +22 градуса, ночью на термометрах +10.

В северных регионах небо затянет облаками, но погода будет сухой. Температура воздуха днем +20, ночью +10 градусов.

На востоке погожий день, без капли осадков. Максимум дневной температуры +21 градус, ночью на термометрах +11.

Югу и Крыму обещают хороший, теплый и сухой день. Днем термометры покажут +22 градуса, ночью +12.

В центральных областях переменная облачность. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +10.

В Киеве четверг будет пасмурным, но сухим. Температура воздуха днем +20, ночью +13 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что совсем скоро синоптики ожидают ощутимого похолодания и даже прогнозируют мокрый снег.

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