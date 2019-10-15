Тепло как летом: прогноз погоды в Украине на 16 октября от ObozTV

Тепло как летом: прогноз погоды в Украине на 16 октября от ObozTV440 Читать материал на украинском
"Бабье лето" в разгаре. В Украине сохранится теплая и сухая погода, которая радовала последние дни.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 16 октября.
На западе солнечно и сухо. Дневной максимум +23 градуса, ночью на термометрах +10.
В северных регионах – чистое безоблачное небо, полное отсутствие осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +9 градусов.
На востоке также ясно и сухо. Максимум дневной температуры +23 градуса, ночью на термометрах +11.
Югу и Крыму синоптики обещают погожий день, ни капли осадков. Днем термометры покажут +26 градусов, ночью +10.
В центральных областях погода будет солнечной и сухой. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +9.
В Киеве солнечно, без осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +12 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, уже появился прогноз погоды в Киеве на текущую неделю, с 15 до 19 октября.
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