Тепло как летом: прогноз погоды в Украине на 16 октября от ObozTV

"Бабье лето" в разгаре. В Украине сохранится теплая и сухая погода, которая радовала последние дни.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 16 октября.

На западе солнечно и сухо. Дневной максимум +23 градуса, ночью на термометрах +10.

В северных регионах – чистое безоблачное небо, полное отсутствие осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +9 градусов.

На востоке также ясно и сухо. Максимум дневной температуры +23 градуса, ночью на термометрах +11.

Югу и Крыму синоптики обещают погожий день, ни капли осадков. Днем термометры покажут +26 градусов, ночью +10.

В центральных областях погода будет солнечной и сухой. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +9.

В Киеве солнечно, без осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +12 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, уже появился прогноз погоды в Киеве на текущую неделю, с 15 до 19 октября.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!