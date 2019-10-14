Местами до +24 градусов: прогноз погоды в Украине на 15 октября от ObozTV

Местами до +24 градусов: прогноз погоды в Украине на 15 октября от ObozTV410 Читать материал на украинском
Во вторник синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится – осень продолжит баловать теплой и сухой погодой.
ObozTV представляет прогноз погоды на 15 октября.
На западе небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +21 градус, ночью +9.
На севере переменная облачность. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +9.
В восточных регионах будет преобладать сухая и облачная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.
Югу и Крыму обещают переменную облачность, без капли осадков. Температура воздуха в течение дня +24 градуса, ночью +11.
В центральных областях небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +21, ночью +9 градусов.
В Киеве день будет пасмурным и сухим. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +13.
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