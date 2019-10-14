Местами до +24 градусов: прогноз погоды в Украине на 15 октября от ObozTV

Во вторник синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится – осень продолжит баловать теплой и сухой погодой.

ObozTV представляет прогноз погоды на 15 октября.

На западе небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +21 градус, ночью +9.

На севере переменная облачность. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +9.

В восточных регионах будет преобладать сухая и облачная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.

Югу и Крыму обещают переменную облачность, без капли осадков. Температура воздуха в течение дня +24 градуса, ночью +11.

В центральных областях небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +21, ночью +9 градусов.

В Киеве день будет пасмурным и сухим. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +13.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

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