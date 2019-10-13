Чем порадует погода в Украине на Покров: прогноз на 14 октября от ObozTV

Чем порадует погода в Украине на Покров: прогноз на 14 октября от ObozTV841 Читать материал на украинском
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине ожидается настоящая золотая осень. В начале новой недели будет тепло и комфортно.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 14 октября.
Западным областям обещают переменную облачность, без капли осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +8 градусов.
На севере солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +19 градусов, ночной минимум +7.
На востоке солнечно и сухо. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +9.
Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +11.
В центральных областях ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью термометры покажут +10.
Киеву прогнозируют погожий день, без осадков. Дневной максимум +19 градусов, ночной минимум +12.
Как писал OBOZREVATEL, 14 октября в Украине официальный выходной. Кроме Покрова Пресвятой Богородицы, в этот день отмечается государственный праздник – День защитника Украины. Подробнее об истории даты и запланированных мероприятиях читайте в нашем материале.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.