До +21° и солнце: прогноз погоды в Украине на 13 октября от ObozTV

До +21° и солнце: прогноз погоды в Украине на 13 октября от ObozTV354 Читать материал на украинском
В ближайшие дни теплая и комфортная осень продолжит радовать украинцев.
ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 13 октября.
На западе преимущественно солнечная и сухая погода. Дневной максимум +21 градус, ночью на термометрах +7.
В северных регионах переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +19, ночью +10 градусов.
На востоке солнце будет чередоваться с облаками. Максимум дневной температуры +21 градус, ночью на термометрах +9.
На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем термометры покажут +21 градус, ночью +9.
Центральным областям обещают погожий день. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +9.
В Киеве воскресенье выдастся солнечным, без капли осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +12 градусов.
OBOZREVATEL напоминает, что уже в понедельник, 14 октября, православные христиане будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. В народе верят, что в этот день можно привлечь в жизнь любовь и сохранить в доме благополучие и согласие.
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