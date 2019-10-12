До +21° и солнце: прогноз погоды в Украине на 13 октября от ObozTV

В ближайшие дни теплая и комфортная осень продолжит радовать украинцев.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 13 октября.

На западе преимущественно солнечная и сухая погода. Дневной максимум +21 градус, ночью на термометрах +7.

В северных регионах переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +19, ночью +10 градусов.

На востоке солнце будет чередоваться с облаками. Максимум дневной температуры +21 градус, ночью на термометрах +9.

На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем термометры покажут +21 градус, ночью +9.

Центральным областям обещают погожий день. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +9.

В Киеве воскресенье выдастся солнечным, без капли осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +12 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что уже в понедельник, 14 октября, православные христиане будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. В народе верят, что в этот день можно привлечь в жизнь любовь и сохранить в доме благополучие и согласие.

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