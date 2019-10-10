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10 октября • обновлено в 21:25
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В Украину возвращаются +20: прогноз погоды на 11 октября от ObozTV

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Потепление в Украине продолжается, как и локальные дожди. В последний рабочий день недели воздух прогреется до +12... + 20 градусов в зависимости от региона.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 11 октября.

На западе преимущественно пасмурная и дождливая погода. Днем на термометрах +17, ночью +6 градусов.

В северных областях пройдут дожди. Дневной максимум +12 градусов, ночной минимум +7.

Возвращаются +20: прогноз на 11 октября от ObozTV

На востоке по прогнозу облачно, местами – кратковременный ливень. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью столбик термометра опустится до +8.

Юг и Крым – день будет в основном пасмурным, но сухим. Температура воздуха в течение дня +20 градусов, ночью +9.

В центре переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +16, ночью +6 градусов.

В Киеве пятница будет пасмурной, но без осадков. Дневной максимум +12 градусов, ночной минимум +8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать снижения температуры воздуха. Также напомним, что впереди украинцев ждут целых три выходных в связи с официальным праздником – Днем защитника Украины 14 октября.

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