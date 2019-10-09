Идет потепление с дождями: прогноз погоды в Украине на 10 октября от ObozTV

В четверг в Украину придет долгожданное потепление. Местами обещают дожди, но температура воздуха будет комфортной.

ObozTV представляет прогноз погоды на 7 октября.

На западе почти по всем областям прогнозируют дожди. Дневной максимум +13 градусов, ночью на термометрах +6.

В северных регионах также ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха днем +15, ночью +7 градусов.

На востоке небо затянет облаками, местами – с осадками. Максимум дневной температуры +18 градусов, ночью на термометрах +4.

На юге и в Крыму тоже пройдут дожди. Днем термометры покажут +22 градуса, ночью +10.

В центральных областях преимущественно облачная и дождливая погода. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +7.

В Киеве четверг будет пасмурным, но сухим. Температура воздуха днем +16, ночью +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени": 4-5 дней перед Покровом и еще 3-5 дней после 20-го числа.

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