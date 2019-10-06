Похолодает до 0 °C: прогноз погоды в Украине на 7 октября от ObozTV

Начало новой недели принесет с собой похолодание, особенно ощутимое в западных и северных областях Украины.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 7 октября.

На западе преимущественно облачно. Черновцам обещают дождь. Дневной максимум +8 градусов, ночью на термометрах ноль.

В северных регионах облачно, в Сумах прогнозируют осадки. Температура воздуха днем +9, ночью +3 градуса.

На востоке небо затянет облаками. В Харькове обещают кратковременный ливень. Максимум дневной температуры +14 градусов, ночью на термометрах +6.

На юге и в Крыму дождь. Днем термометры покажут +16 градусов, ночью +6.

В центре Украины будет преобладать облачная и дождливая погода. Дневной максимум +13 градусов, ночной минимум +5.

В Киеве понедельник ожидается пасмурным, но сухим. Днем температура воздуха +8, ночью +5 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV рассказал, когда в Украине выпадет первый снег и начнется настоящая зима.

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