Зальет дождями: прогноз погоды в Украине на 6 октября от ObozTV

В воскресенье в Украине ожидается облачная и дождливая погода, в отдельных областях температура опустится еще на 2-3 градуса.

ObozTV представляет прогноз погоды на 6 октября.

На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +6.

На севере день также будет пасмурным. По прогнозу кратковременный ливень только в Житомире. Дневной максимум +13 градусов, ночной минимум +7.

На востоке дожди пройдут по всем областям. Максимум дневной температуры +15, ночью на термометрах +8 градусов.

Юг и Крым – небо затянет облаками, местами осадки. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +9.

В центральных областях также пройдут небольшие ливни. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью термометры покажут +8.

Киеву прогнозируют пасмурный день с дождем. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +10.

OBOZREVATEL напоминает, что на протяжении следующей недели ожидается холодная, почти зимняя погода – подробный прогноз дала украинский синоптик Наталья Диденко.

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