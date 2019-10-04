На выходных в Украине похолодает: прогноз погоды на 5 октября от ObozTV

Выходные в Украине будут прохладными и дождливыми. Ночью температура местами опустится до +4 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 5 октября.

На западе преимущественно пасмурная погода. Во всех областях прогнозируют ливни. Максимум дневной температуры +12 градусов, ночью на термометрах +5.

В северных областях небо затянет облаками. Небольшой дождь ожидают в Житомире. Дневной максимум +13, ночной минимум +4 градуса.

На востоке по прогнозу облачно, но сухо. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью столбик термометра опустится до +6.

Юг и Крым – день обещает быть пасмурным, хотя осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +18 градусов, ночью +6.

В Центральной Украине будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура воздуха днем +14, ночью +4 градуса.

В Киеве субботу будет пасмурной, без осадков. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +7.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня назвала дату первых заморозков в Украине – ждать их осталось совсем недолго.

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