Главная Новости
4 октября • обновлено в 16:06
МоваЯзык
МедОбоз Главная

На выходных в Украине похолодает: прогноз погоды на 5 октября от ObozTV

121 Читать материал на украинском

Выходные в Украине будут прохладными и дождливыми. Ночью температура местами опустится до +4 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 5 октября.

На западе преимущественно пасмурная погода. Во всех областях прогнозируют ливни. Максимум дневной температуры +12 градусов, ночью на термометрах +5.

В северных областях небо затянет облаками. Небольшой дождь ожидают в Житомире. Дневной максимум +13, ночной минимум +4 градуса.

На выходных похолодает: прогноз погоды на 5 октября от ObozTV

На востоке по прогнозу облачно, но сухо. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью столбик термометра опустится до +6.

Юг и Крым – день обещает быть пасмурным, хотя осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +18 градусов, ночью +6.

В Центральной Украине будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура воздуха днем +14, ночью +4 градуса.

В Киеве субботу будет пасмурной, без осадков. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +7.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня назвала дату первых заморозков в Украине – ждать их осталось совсем недолго.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Погода ObozTV Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости