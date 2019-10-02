Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на 3 октября от ObozTV

В четверг погода на западе Украины резко изменится – небо затянет тучами и похолодает. Синоптики предупреждают, что до конца недели похолодание охватит большую часть территории страны.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 3 октября.

На западе преимущественно пасмурная погода. Осадки ожидаются только ночью. Максимум дневной температуры +13, ночью на термометрах +8 градусов.

На севере небо затянет облаками, в Сумах обещают небольшой дождь. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +11.

На востоке по прогнозу ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью столбик термометра опустится до +10.

Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха в течение дня +24, ночью +12 градусов.

В Центральной Украине будет преобладать облачная погода, местами – кратковременные дожди. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +12.

Киеву обещают пасмурную, но сухую погоду. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +13.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что вторая волна осеннего потепления в Украине начнется с 13 октября.

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