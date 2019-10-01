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1 октября • обновлено в 16:24
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Украину ждет погодный сюрприз: прогноз на 2 октября от ObozTV

1.2т Читать материал на украинском

"Бабье лето" в самом разгаре. Днем в среду в Украине ожидается от +22 градусов и выше. Преимущественно солнечно, но кое-где пройдут "грибные" дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 2 октября.

На западе небо затянет облаками, местами – кратковременные ливни. Дневной максимум +26 градусов, ночью на термометрах +11.

В северных регионах облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +6.

На востоке в основном солнечная и сухая погода. Максимум дневной температуры +23 градуса, ночью на термометрах +7.

Украину ждет погодный сюрприз: прогноз на 2 октября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Югу и Крыму прогнозируют хороший и ясный день. Днем термометры покажут +27, ночью +12 градусов.

В центральных областях будет преобладать облачная погода, осадков не ожидается. Дневной максимум +23 градуса, ночной минимум +8.

В Киеве день будет пасмурным, но сухим. Температура воздуха +22, ночью +13 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, 2 октября может быть последним погожим днем на этой неделе – по прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, уже с 3 октября начнется похолодание, которое вскоре охватит большую часть страны.

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