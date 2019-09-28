До +24, но сыро: прогноз погоды в Украине на 29 сентября от ObozTV

В воскресенье синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.

ObozTV представляет прогноз погоды на 29 сентября.

На западе переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Дневной максимум +21 градус, ночью на термометрах +9.

В северных регионах пасмурно. Дождь обещают только в Сумах. Температура воздуха днем +19 градусов, ночью +12.

На востоке облачно, местами пройдет небольшой ливень. Максимум дневной температуры +22 градуса, ночью на термометрах +12.

На юге и в Крыму небо затянет осенними облаками, в Одессе ожидается дождь. Днем термометры покажут +24 градуса, ночью +10.

В центральных областях переменная облачность, Полтаве обещают кратковременный ливень. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +12.

Киеву прогнозируют облачную погоду, но без существенных осадков. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +14.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, когда в Украине ожидается первый снег и начало зимы.

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