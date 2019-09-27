Впереди дождливые выходные: прогноз погоды в Украине на 28 сентября от ObozTV

В ближайшие выходные в Украине ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 28 сентября.

На западе облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +9.

На севере также будет преобладать пасмурная погода. Дождь по прогнозу только в Житомире. Дневной максимум +18 градусов, ночной минимум +5.

На востоке обещают переменную облачность, кратковременный ливень пройдет в Днепре. Максимум дневной температуры +19 градусов, ночью на термометрах +7.

Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками, в основном сухо. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +10.

В центральных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью термометры покажут +8.

В Киеве день выдастся пасмурным, без осадков. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине наступит классическая осень – по прогнозам синоптиков, солнечные дни будут чередоваться с дождливыми.

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