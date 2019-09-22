В Украине начнутся погодные "качели": прогноз на 23 сентября от ObozTV

Новая неделя в Украине начнется с приятного потепления, однако ночи останутся холодными. Амплитуда температурных "качелей" может быть от +22 до +1 градуса.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 23 сентября.

На западе небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Дневной максимум +21 градус, ночью на термометрах +9.

В северных регионах облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +17, ночью +1 градус.

На востоке тоже набегут облака, но погода будет сухой. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +2.

На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Днем термометры покажут +22 градуса, ночью +10.

В центральных областях по прогнозу облачно, местами пройдут кратковременные ливни. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +3.

Киеву обещают затяжные облака, но без осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +8 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, зима в этом году в Украине может начаться рано, но сначала будет довольно мягкой – по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, сильные морозы ударят только в конце сезона.

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