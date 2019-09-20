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20 сентября • обновлено в 16:50
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Что приготовила погода на Рождество Пресвятой Богородицы: прогноз на 21 сентября от ObozTV

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21 сентября, в один из главных церковных праздников в православии – Рождество Пресвятой Богородицы, в Украине еще больше похолодает. Ночью температура местами снизится до +1 градуса.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 21 сентября.

На западе небо затянет облаками. Дождь по прогнозу только в Ровно. Максимум дневной температуры +15, ночью на термометрах всего +1 градус.

Север – переменная облачность, местами дождь. Дневной максимум +11 градусов, ночной минимум +1.

На востоке в большинстве областей пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4.

На юге и в Крыму день обещает быть пасмурным, но сухим. Температура воздуха в течение дня +15 градусов, ночью +5.

Погода на Рождество Пресвятой Богородицы: прогноз на 21 сентября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных регионах будет преобладать облачная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +1.

В Киеве в субботу небо затянут осенние облака. Дневной максимум +12 градусов, ночной минимум +5.

OBOZREVATEL напоминает, что на Рождество Пресвятой Богородицы в старину существовала традиция умываться водой до восхода солнца – считалось, что это сохранит красоту и здоровье на многие годы.

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