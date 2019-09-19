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19 сентября • обновлено в 16:32
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Где похолодает сильнее всего: прогноз погоды в Украине на 20 сентября от ObozTV

1.8т Читать материал на украинском

В конце рабочей недели по всей территории Украины ожидается существенное снижение температуры и дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 20 сентября.

На западе почти во всех областях пройдет дождь. Дневной максимум всего +12 градусов, ночью на термометрах +3.

В северных регионах также ожидаются дожди. Температура воздуха днем +14 градусов, ночью +3.

Где похолодает сильнее всего: прогноз погоды в Украине на 20 сентября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке облачно, но осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +17, ночью на термометрах +5 градусов.

Юг и Крым – небо затянет облаками, которые принесут с собой локальные дожди. Днем термометры покажут +17 градусов, ночью +9.

Центральной Украине обещают облачную погоду, местами – небольшие дожди. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +3.

В Киеве по прогнозу затяжные облака и кратковременный ливень. Температура воздуха днем +13, ночью +7 градусов.

Когда в Украине ожидаются первые заморозки и какая погода установится в октябре-ноябре – читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

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