Где похолодает сильнее всего: прогноз погоды в Украине на 20 сентября от ObozTV

Где похолодает сильнее всего: прогноз погоды в Украине на 20 сентября от ObozTV1.8т Читать материал на украинском
В конце рабочей недели по всей территории Украины ожидается существенное снижение температуры и дожди.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 20 сентября.
На западе почти во всех областях пройдет дождь. Дневной максимум всего +12 градусов, ночью на термометрах +3.
В северных регионах также ожидаются дожди. Температура воздуха днем +14 градусов, ночью +3.
На востоке облачно, но осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +17, ночью на термометрах +5 градусов.
Юг и Крым – небо затянет облаками, которые принесут с собой локальные дожди. Днем термометры покажут +17 градусов, ночью +9.
Центральной Украине обещают облачную погоду, местами – небольшие дожди. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +3.
В Киеве по прогнозу затяжные облака и кратковременный ливень. Температура воздуха днем +13, ночью +7 градусов.
Когда в Украине ожидаются первые заморозки и какая погода установится в октябре-ноябре – читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.
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