В Украине разгуляется непогода: прогноз на 19 сентября от ObozTV

В Украине разгуляется непогода: прогноз на 19 сентября от ObozTV770 Читать материал на украинском
Осень постепенно набирает обороты. В четверг почти по всей территории Украины пройдут дожди,
ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 19 сентября.
На западе будет преобладать пасмурная, дождливая погода. Только в Черновцах – солнечно. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью всего +3.
На севере день обещает быть прохладным, с небольшим дождем. Дневной максимум +13 градусов, ночной минимум +4.
На востоке облачно. Кратковременные осадки прогнозируют только в Харькове. Днем максимум +17 градусов, ночью на термометрах +6.
На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +7.
В центральных областях также переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью термометры покажут +6.
В Киеве по прогнозу небольшой дождь. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +8.
OBOZREVATEL напоминает, что в период 20-22 сентября возможны заморозки. Но синоптики обещают, что уже в конце недели в Украину вернется тепло.
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