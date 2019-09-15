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15 сентября • обновлено в 16:52
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До +7 градусов: прогноз погоды в Украине на 16 сентября от ObozTV

1.9т Читать материал на украинском

Новая неделя в Украине будет довольно теплой и преимущественно сухой.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 16 сентября.

Западу обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +7.

На севере – солнечная и сухая погода. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +8.

До +7 градусов: прогноз погоды в Украине на 16 сентября от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке также погожий день. Максимум дневной температуры +24 градуса, ночью на термометрах +8.

На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +24 градусов, ночью опустится до +10.

Центральной Украине прогнозируют чистое небо и отсутствие осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью термометры покажут +7.

В Киеве понедельник обещает быть солнечным, без осадков. Дневной максимум +23 градуса, ночной минимум +12.

Как писал OBOZREVATEL, октябрь в Украине ожидается дождливым – по оценкам народного синоптика Леонида Горбаня, в следующем месяце по несколько дней подряд будет ненастье, перемежаемое солнечной, но нежаркой погодой.

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