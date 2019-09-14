В Украине резко похолодает: прогноз погоды на 15 сентября от ObozTV

На смену "бабьему лету" приходит настоящая осень. По всей Украине похолодает, местами пройдут ливни.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября.

На западе небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь. Дневной максимум +19 градусов, ночью на термометрах +7.

В северных регионах хороший солнечный день, дождь только в Сумах. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью +7.

На востоке облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +9.

На юге и в Крыму переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем +22 градуса, ночью отметка термометра опустится до +11.

В центральных областях небо затянет облаками, которые принесут с собой вероятные дожди. Дневной максимум +19 градусов, ночной минимум +6.

В Киеве ясно и сухо. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью похолодает до +11.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с долгосрочным прогнозом на осень-2019, который дал народный синоптик Леонид Горбань.

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