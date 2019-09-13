Погода в Украине испортится: прогноз на 14 сентября от ObozTV

С наступлением выходных в западных и северных регионах Украины ожидается снижение температуры и кратковременные осадки.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на субботу, 14 сентября.

На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Максимум дневной температуры +23 градуса, ночью на термометрах +12.

Северу обещают переменную облачность, местами кратковременные осадки. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +14.

На востоке солнце будет чередоваться с дождем. Воздух прогреется до +28 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14.

На юге и в Крыму ожидается хороший погожий день, без осадков. Температура воздуха в течение дня +29 градусов, ночью на термометрах +14.

В центральных областях будет преобладать облачная погода, Виннице обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +12.

В Киеве в субботу переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +18.

Как писал OBOZREVATEL, полнолуние в сентябре как раз приходится на 14 сентября. В некоторых духовных традициях считается, что в этот день можно призывать удачу и проводить магические обряды.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!