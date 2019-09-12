Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от ObozTV

Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от ObozTV728 Читать материал на украинском
Последний рабочий день на этой неделе порадует жителей Украины теплой и сухой погодой, но уже на выходных температура начнет снижаться.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 13 сентября.
Западным регионам обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +12.
На севере будет преобладать солнечная и сухая погода. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +13.
На востоке переменная облачность, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +27 градусов, ночью на термометрах +13.
Юг и Крым – ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +29 градусов, ночью опустится до +15.
В центральных областях по прогнозу переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью термометры покажут +13.
В столице день обещает быть сухим, но с переменной облачностью. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +18.
OBOZREVATEL напоминает, что в субботу, 14 сентября, в Украине будет полнолуние. По прогнозам астрологов, этот период "будет способствовать раскрытию тайн и секретов". А вот синоптическая ситуация немного ухудшится – на выходных ожидается похолодание.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.