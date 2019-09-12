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12 сентября • обновлено в 16:20
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Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от ObozTV

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Последний рабочий день на этой неделе порадует жителей Украины теплой и сухой погодой, но уже на выходных температура начнет снижаться.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 13 сентября.

Западным регионам обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +12.

На севере будет преобладать солнечная и сухая погода. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +13.

Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке переменная облачность, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +27 градусов, ночью на термометрах +13.

Юг и Крым – ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +29 градусов, ночью опустится до +15.

В центральных областях по прогнозу переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью термометры покажут +13.

В столице день обещает быть сухим, но с переменной облачностью. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +18.

OBOZREVATEL напоминает, что в субботу, 14 сентября, в Украине будет полнолуние. По прогнозам астрологов, этот период "будет способствовать раскрытию тайн и секретов". А вот синоптическая ситуация немного ухудшится – на выходных ожидается похолодание.

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