Чем порадует погода 11 сентября: прогноз по Украине от ObozTV

Чем порадует погода 11 сентября: прогноз по Украине от ObozTV1.1т Читать материал на украинском
В среду по всей территории Украины удержится теплая и сухая погода с комфортной дневной температурой в пределах +26... + 28 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на 11 сентября.
На западе небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +26 градусов, ночью на термометрах +9.
Северу обещают переменную облачность. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +12.
На востоке по прогнозу сухо и ясно. Воздух прогреется до +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.
Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха в течение дня +28 градусов, ночью на термометрах +16.
В центральных областях будет преобладать солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +12.
В Киеве 11 сентября ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +16.
Как писал OBOZREVATEL, молодое "бабье лето" по прогнозам известного синоптика Натальи Диденко продлится в Украине только до пятницы, а уже 14-15 сентября ожидается похолодание.
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