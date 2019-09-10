Чем порадует погода 11 сентября: прогноз по Украине от ObozTV

В среду по всей территории Украины удержится теплая и сухая погода с комфортной дневной температурой в пределах +26... + 28 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 11 сентября.

На западе небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +26 градусов, ночью на термометрах +9.

Северу обещают переменную облачность. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +12.

На востоке по прогнозу сухо и ясно. Воздух прогреется до +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.

Юг и Крым – солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха в течение дня +28 градусов, ночью на термометрах +16.

В центральных областях будет преобладать солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +12.

В Киеве 11 сентября ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +16.

Как писал OBOZREVATEL, молодое "бабье лето" по прогнозам известного синоптика Натальи Диденко продлится в Украине только до пятницы, а уже 14-15 сентября ожидается похолодание.

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