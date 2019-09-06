Где в Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 7 сентября от ObozTV

В субботу и воскресенье погода в Украине существенно не изменится, только на западе пройдут грозовые дожди и похолодает.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 7 сентября.

На западе дождь. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью на термометрах +8.

В северных областях будет преобладать облачная и сухая погода. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +12.

На востоке небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +26 градусов, ночью на термометрах +13.

На юге и в Крыму также в основном облачная и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +28 градусов, ночью опустится до +15.

В центральных областях аналогичная ситуация – небо затянут осенние облака. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью термометры покажут +12.

В Киеве день обещает быть сухим и пасмурным. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +17.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра погода на второй неделе сентября будет оставаться теплой в пределах +20... +23 градусов, а вот на третьей неделе ожидается похолодание по всей стране.

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