Дожди и летняя жара: прогноз погоды на 3 сентября от ObozTV

В западных и центральных регионах Украины дожди придут на смену ясной и безоблачной погоде.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 3 сентября.

На западе небо затянет тучами, местами дожди. Температура воздуха в течение дня +19, ночью +13.

На севере солнце будет чередоваться с дождем. Дневной максимум +29, ночной минимум +15.

На востоке день обещает быть пасмурным, но без осадков. Воздух прогреется до +29, ночью столбик термометра опустится до +16.

На юге и в Крыму также облачно, но погода будет сухой. Температура днем ​​+30, ночью на термометрах +16.

В центральных областях будет преобладать облачная погода, местами пройдет легкий ливень. Дневной максимум +30, ночной минимум +16.

В Киеве также переменная облачность, без капли осадков. Температура воздуха днем ​​+30, ночью +20.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре рассказали,когда в Украине стоит ожидать похолодания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!