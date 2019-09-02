Дожди и летняя жара: прогноз погоды на 3 сентября от ObozTV

Дожди и летняя жара: прогноз погоды на 3 сентября от ObozTV382 Читать материал на украинском
В западных и центральных регионах Украины дожди придут на смену ясной и безоблачной погоде.
ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 3 сентября.
На западе небо затянет тучами, местами дожди. Температура воздуха в течение дня +19, ночью +13.
На севере солнце будет чередоваться с дождем. Дневной максимум +29, ночной минимум +15.
На востоке день обещает быть пасмурным, но без осадков. Воздух прогреется до +29, ночью столбик термометра опустится до +16.
На юге и в Крыму также облачно, но погода будет сухой. Температура днем +30, ночью на термометрах +16.
В центральных областях будет преобладать облачная погода, местами пройдет легкий ливень. Дневной максимум +30, ночной минимум +16.
В Киеве также переменная облачность, без капли осадков. Температура воздуха днем +30, ночью +20.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре рассказали,когда в Украине стоит ожидать похолодания.
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