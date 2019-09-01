Вернется жара до +32: прогноз погоды в Украине на 2 сентября от ObozTV

Вернется жара до +32: прогноз погоды в Украине на 2 сентября от ObozTV255 Читать материал на украинском
На календаре уже осень, но погода за окном остается летней. Новая неделя не принесет Украине существенных синоптических изменений.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 2 сентября.
На западе будет преобладать солнечная и сухая погода. Максимум дневной температуры +32 градуса, ночью +14.
На севере день также будет погожим. Дневной максимум +29 градусов, ночной минимум +15.
На востоке ясно и сухо. Воздух прогреется до +29 градусов, ночью столбик термометра опустится до +15.
В южных регионах и в Крыму будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха в течение дня +30 градусов, ночью на термометрах +16.
В центральных областях чистое небо, без осадков. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +15.
В Киеве 2 сентября прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум +29 градусов, ночной минимум +20.
OBOZREVATEL напоминает, что со 2 сентября по всей Украине начинается новый учебный год. Во многих школах в понедельник пройдут праздничные линейки и прозвучит первый звонок.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Погода" на OBOZREVATEL.