Вернется жара до +32: прогноз погоды в Украине на 2 сентября от ObozTV

На календаре уже осень, но погода за окном остается летней. Новая неделя не принесет Украине существенных синоптических изменений.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 2 сентября.

На западе будет преобладать солнечная и сухая погода. Максимум дневной температуры +32 градуса, ночью +14.

На севере день также будет погожим. Дневной максимум +29 градусов, ночной минимум +15.

На востоке ясно и сухо. Воздух прогреется до +29 градусов, ночью столбик термометра опустится до +15.

В южных регионах и в Крыму будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха в течение дня +30 градусов, ночью на термометрах +16.

В центральных областях чистое небо, без осадков. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +15.

В Киеве 2 сентября прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум +29 градусов, ночной минимум +20.

OBOZREVATEL напоминает, что со 2 сентября по всей Украине начинается новый учебный год. Во многих школах в понедельник пройдут праздничные линейки и прозвучит первый звонок.

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