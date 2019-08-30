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Последний день лета в Украине: прогноз погоды на 31 августа от ObozTV

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Последний летний день в Украине принесет с собой много солнца, чистого неба и сухого воздуха.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 31 августа.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха в течение дня +29 градусов, ночью +11.

На севере преимущественно солнечно и сухо. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +11.

На востоке день обещает быть погожим. Воздух прогреется до +24 градусов, ночью столбик термометра опустится до +9.

Югу и Крыму обещают безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура днем +27 градусов, ночью на термометрах +13.

Последний день лета в Украине: прогноз погоды на 31 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных областях солнечная и сухая погода. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +10.

В Киеве в субботу чистое безоблачное небо, без осадков. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +15.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра начало сентября порадует теплой и солнечной погодой. Но уже с середины месяца следует ждать похолодания.

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