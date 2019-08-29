Лето заканчивается: прогноз погоды в Украине на 30 августа от ObozTV

До конца лета остались считанные дни. Последняя пятница августа в Украине будет солнечной, с комфортной температурой воздуха.

ObozTV представляет прогноз погоды на 30 августа.

На западе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +31 градус, ночью +11.

На севере солнечно и сухо. Дневной максимум +21 градус, ночной минимум +7.

На востоке аналогичная ситуация – чистое безоблачное небо и сухая погода. Воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7.

Югу и Крыма также обещают погожий день. Температура воздуха в течение дня +25 градусов, ночью на термометрах +11.

В центральных областях солнечная и сухая погода. Температура днем +23 градуса, ночью термометры покажут +8.

Киеву в пятницу прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум +23 градуса, ночной минимум +12.

Как писал OBOZREVATEL, уже появились прогнозы погоды на начало осени в Украине. По данным Укргидрометцентра, первые недели сентября порадуют теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ожидать похолодания.

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