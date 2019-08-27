Жара не спадет: прогноз погоды в Украине на 28 августа от ObozTV

Жара не спадает. В среду по всей Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, только в нескольких местах ожидаются небольшие освежающие дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 28 августа.

На западе чистое безоблачное небо, осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +31 градус, ночью +14.

На севере также солнечно и сухо, а вот в Житомире прогнозируют долгожданный ливень. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +13.

На востоке ясная и сухая погода. Воздух прогреется до +28 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14.

Югу и Крыму обещают безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура +30 градусов, ночью на термометрах +16.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +13.

Киеву прогнозируют погожий день. Температура воздуха +26 градусов, ночью +18.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце рабочей недели синоптики ожидают незначительное снижение температуры воздуха, а вот 1-2 сентября в Украине снова практически везде будет жарко.

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