Украинцев порадует солнечная погода: прогноз на 27 августа от ObozTV

Конец августа балует украинцев сухой и жаркой погодой. Только в северных регионах чуть свежее, до +25 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 27 августа.

На западе чистое безоблачное небо, никаких осадков. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +14.

На севере также солнечно. Дневной максимум +25 градусов, ночью на термометрах +12.

На востоке аналогичная ситуация – ясно и сухо. Воздух прогреется до +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +13.

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью на термометрах +17.

Центральной Украине прогнозируют солнечную и сухую погоду. Температура днем +27 градусов, ночью термометры покажут +12.

В Киеве солнце, без капли осадков. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +16.

Как писал OBOZREVATEL, уже появился прогноз погоды на осень в Украине. Метеорологи ожидают, что первый снег выпадет в ноябре.

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